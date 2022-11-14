Хабаровские торговые предприятия помогли военнослужащим на 9,5 миллиона рублей

Хабаровские торговые предприятия помогли военнослужащим на 9,5 миллионов рублей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске торговые предприятия уже успели оказать помощь военнослужащим на общую сумму в 9,5 миллиона рублей. Причем эта помощь идет не только в денежном эквиваленте, но и товарами. Некоторые предприниматели снизили цены на необходимые военнослужащим товары. Об этом сообщили в администрации города.

- В их числе портативные газовые плиты, газ к плитам, носки, войлочные стельки, резиновые сапоги с носком и так далее. Кроме того, в настоящее время компании продолжают добровольно поддерживать граждан, принимающих участие в специальной военной операции. По данным за 11 ноября 2022 года, в виде денежных средств и товаров предприятия торговли оказали помощь на сумму более 9,5 миллионов рублей, - рассказали в администрации.

Помощь оказывается повсеместно и идет из разных организаций. Так, в технологическом колледже организован пошив косынок и повязок. По последним данным, там сшили уже 2700 единиц изделий.

Также магазины города продолжают принимать участие в акции «Корзинка добра». На территории торговых площадок собирают продуктовые наборы и товары первой необходимости. Суть проекта в том, что покупатели могут положить в корзинку купленный за свой счет товар. Такие корзины имеются во всех крупных торговых сетях города.

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