Оголодал: хабаровчанин вломился в подвал и украл банки с соленьями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске начали воровать даже банки с зимними заготовками. Как выяснилось, мужчина проник в подвал одного из домов в Кировском районе и утащил несколько банок с посолом. Хозяйка оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Голодного вора поймали.

- Потерпевшая сообщила, что неизвестные повредили замок на двери подвального помещения в многоэтажном доме и похитили зимние заготовки. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 УМВД России по городу Хабаровску задержали 47-летнего подозреваемого. Несколько лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Что-то из награбленного мужчина съел сам, а остальное раздал друзьям. На него завели уголовное дело по статье за кражу. За то, что мужчина стащил из подвала заготовки, он может отправиться за решетку на пять лет.

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