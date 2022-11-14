Хабаровчан приглашают принять участие в «E-ДИКТАНТЕ» Фото: Администрация Хабаровска

Жителям Хабаровска предлагают попробовать свои силы в написании «Е-Диктанта». Тест будет состоять из вопросов по теме экономии тепла, электроэнергии, газа и воды в своих квартирах и в многоквартирных домах. Как сообщили в пресс-службе хабаровской администрации, благодаря проекту горожане смогут узнать, как нужно рационально использовать ресурсы.

- Диктант проводится уже в третий раз и собирает тысячи неравнодушных жителей со всей страны, помогая не только проверить знания и навыки в этой области, но и подсказать, как грамотно потреблять энергетические ресурсы, экономить семейный бюджет и заботиться об экологии, - рассказали в мэрии.

По плану диктант состоит не только из написания теста. Участникам покажут видеоролики с экспертным материалом в части энергоэффективных технологий. Также можно будет поучаствовать в конкурсе акций по энергосбережению.

Диктант начался еще 20 октября. Окончание акции намечено на 10 декабря. Победителями станут свыше 100 участников.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.