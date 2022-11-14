Вера Огнева: Социально ориентированный бюджет направлен на социальное обеспечение граждан

Регион дополнительно получил 8,4 миллиарда рублей из федерального бюджета Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На внеочередном заседании думы состоялось рассмотрение во втором чтении законопроекта о краевом бюджете на предстоящий 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов.

Депутатами были одобрены все 76 поправок, поступившие к законопроекту ранее от губернатора Хабаровского края. Регион дополнительно получил 8,4 миллиарда из федерального бюджета, что позволит уделить большое внимание работе по социальным направлениям.

- У нас социально ориентированный бюджет, поэтому большая часть расходов всегда идет на социальное обеспечение граждан. Учитывая поступления из федерального бюджета, дополнительные средства будут расходоваться на работу в социальных сферах - это здравоохранение, образование и культура, развитие предпринимательства, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Вера Огнева, заместитель председателя постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Депутат отметила, что, согласно проекту, на 2023 год не планируется заимствований коммерческих кредитов. Те кредиты, которые регион уже имеет на сегодняшний день, заменены на бюджетные с более низкой ставкой. Также, являясь заместителем председателя комитета, занимающегося экономическим развитием, Вера Витальевна отдельно отметила, что новый бюджет предполагает выделение 12 миллиардов рублей на развитие краевой экономики.

- Кроме того, впервые средства пойдут на реализацию двух новых программ, которые ранее не значились в статьях расходов: программа «Развитие потребительского рынка в Хабаровском крае» направлена на снижение стоимости основных продуктов питания в отдельных населенных пунктах, а программа «Наследие Хабаровского края» включает в себя мероприятия по разработке и утверждению зон охраны объектов и территорий культурного наследия, - добавила Вера Огнева.