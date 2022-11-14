Михаил Дегтярев предложил включить больше предприятий в нацпроект «Производительность труда» Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил расширить перечень участников национального проекта «Производительность труда». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, эту инициативу обсудили в ходе заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций. Этот нацпроект преследует цель обеспечения эффективного труда и предпринимательства.

- К нам часто обращаются предприятия туристической отрасли, ЖКХ, небольшие компании, которые сегодня в нацпроекте не учтены. Поэтому предлагаю выйти с инициативой на федеральное правительство, куратора проекта Андрея Рэмовича Белоусова (первого зампреда Правительства России) расширить перечень отраслей и снизить «денежный» порог. У нас есть еще немало организаций, желающих участвовать и совершенствоваться, - сказал губернатор.

Михаил Дегтярев подпишет соответствующее обращение и направит его в адрес профильного ведомства. Сейчас в проекте участвуют порядка 25 компаний. Они работают по пяти основным направлениям деятельности. В их числе строительство, торговля и другие. Чтобы стать резидентом проекта, требуется, чтобы выручка составляла не меньше 400 миллионов рублей в год.

Проект начали реализовывать в прошлом году. Для реализации запустили специальную инфраструктуру и адресную поддержку.

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