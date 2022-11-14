Из Хабаровского края и ЕАО на экспорт в КНР ушло более 92 тысяч тонн сои Фото: Россельхознадзор

В этом году из Хабаровского края и Еврейской автономии на экспорт отправили больше 96 тысяч тонн сои. Как сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области, самый большой объем сои отправляли в Китай.

- В отличие от прошлого года, в 2022 году баржи с зернобобовой культурой, выращенной в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, отбывали в направлении таких пунктов ввоза в КНР, как Тунзян, Фуюань и Мишань, - сообщили в Россельхознадзоре.

По Амуру отправились 26 барж. Объем выходящих объектов из ЕАО составил около 13 тысяч тонн зерна, а из Хабаровска - почти четыре тысячи тонн. В прошлом году через РПП экспорт не проводили.

Соя прошла необходимые исследования на предмет фитосанитарной безопасности, наличие вредителей и болезней. Россельхознадзор всего выдал 2112 сертификатов на экспорт сои.

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