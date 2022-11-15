В «Сколково» назвали самую цифровую школу России из Хабаровского края

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школа-интернат №30 ОАО «РЖД» Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края заняла первое место в номинации «Лучшая цифровая школа» во II всероссийском конкурсе «Лучшие цифровые практики в школьном образовании», организованном цифровой образовательной платформой «Дневник.ру».

Всего было получено 330 творческих работ из разных регионов России в четырех номинациях: «Лучшая цифровая школа страны», «Лучший цифровой учитель», «Лучший цифровой ученик» и «Самый цифровой пользователь «Дневник.ру» в России». Победителями конкурса стали 10 участников из Свердловской и Воронежской областей, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Москвы.

Наталья Царевская-Дякина, директор направления EdTech ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «Компания «Дневник.ру» - выпускник «Сколково», поэтому мы были рады поддержать ее инициативу по проведению такого полезного конкурса. Коллеги из нашего департамента социальной и образовательной политики приняли участие в оценке работ в номинации «Лучший цифровой ученик». Ребята продемонстрировали развитие своих профессиональных индивидуальных траекторий, разносторонность, мотивацию к учебе и уникальные идеи в сфере IT. Поздравляем победителей и их педагогов с заслуженными победами».

На конкурс принимались творческие работы в формате видео или презентации с рассказом о цифровых инструментах, применяемых в образовательном процессе. Отбор проходил в несколько этапов, сначала были определены полуфиналисты конкурса, затем прошли онлайн-защиты их работ, по итогам которых экспертное жюри из числа организаторов и партнеров конкурса - «Дневник.ру», Фонда «Сколково» и АНО «Цифровая экономика» - выбрало победителей в каждой номинации:

лучший цифровой учитель - Руслан Хузин, учитель физики и информатики МАОУ «Криулинская средняя общеобразовательная школа» Свердловской области;

второе место - Ксения Рукавишникова, учитель английского языка БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу» Свердловской области;

третье место - Игорь Пашкин, учитель информатики ГБОУ СОШ №100 Санкт-Петербурга;

лучший цифровой ученик - Елизавета Пархоменко, ученица гимназии имени А. В. Кольцова Воронежской области;

второе место - Елизавета Пирогова, ученица МАОУ Гимназия №9 Свердловской области;

третье место - Виктория Рябых, ученица МБОУ Лицей №8 Воронежской области;

лучшая цифровая школа - школа-интернат №30 ОАО «РЖД» Хабаровского края, автор работы Наталья Дивойнова;

второе место - ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 г. Москвы, автор работы Инга Рибелка;

третье место - МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №2» Воронежской области, авторы работы: Наталья Андреевна Колбасина и Ольга Михайловна Скогорева.

Из числа полуфиналистов также были определены самые активные пользователи цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» в специальной номинации:

самый активный учитель - Ирина Свечникова, учитель МХК МАОУ Гимназия №104 «Классическая гимназия» Свердловской области;

самый активный ученик - Елизавета Пирогова, ученица МАОУ Гимназия №9 Свердловской области.

«Мы рады выступить площадкой, где все участники образовательного процесса могут реализовать свои цифровые таланты. «Дневник.ру» проводит конкурс второй год и в этот раз пригласил к участию не только учителей, но и учеников. Как итог - мы получили еще больше талантливых работ и интересных цифровых практик. Учителя продемонстрировали свою цифровую продвинутость, а ребята изобретательность в применении технологий - они активно изучают программирование и показывают отличные результаты, например, создают игры на закрепление школьного материала или экологические мультфильмы», - отметил генеральный директор «Дневник.ру» Гавриил Леви.

Подведение итогов состоялось в рамках обучающего онлайн-семинара «Лучшие цифровые практики в школьном образовании», запись которого можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=cQ08KXR708k.

Помимо почетных званий всероссийского уровня и грамот победители получат планшеты iPad, умные колонки, подписки на полезные образовательные сервисы и контент от «Дневник.ру» и информационного партнера конкурса «Классного журнала», а также сувениры от организатора и партнера конкурса, инновационного центра «Сколково».

Работы всех полуфиналистов будут опубликованы на официальном сайте конкурса до 18 ноября: https://contest.dnevnik.ru/digital_school.