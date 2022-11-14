Хабаровские бизнесмены исполнят желания детей в рамках акции «Растопи льдинку в сердце» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проходит акция добра под названием «Растопи льдинку в сердце». В рамках акции бизнесмены и общественники становятся благотворителями и делают подарки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Активисты становятся для детей настоящими Дедами Морозами. Как сообщили в администрации Хабаровска, детьми написано около 200 писем, больше половины из них уже в работе.

- Мне досталось пожелание от ребенка с просьбой подарить много сладостей, а также собрать подарок для маленького брата. Это очень трогательно. Конечно, приобрету подарки, чтобы устроить детям праздник, - говорит Андрей Никонов, заместитель председателя Общественной палаты города Хабаровска.

В акции участвуют не только общественники, но и сотрудники самой мэрии, предприниматели и целые предприятия. Также свою лепту внести могут простые граждане. Люди покупают для детей подарки. Чаще всего ребята просят сладости, игрушки, что-то из канцелярии для рисования и другие вещи.

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