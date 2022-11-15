Обокрал храм и пытался зашить себе раны: мужчина совершил странное преступление в ЕАО

Житель ЕАО проник в храм и украл книгу «Евангелие»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
30-летний мужчина, будучи подшофе, проходил мимо храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Смидович. Поравнявшись с одним из окон, он взял камень, разбил стекло и пробрался внутрь. Из храма подозреваемый забрал книгу «Евангелие», 400 рублей и другое церковное имущество. Вылезая через окно, мужчина поранился. После этого он отправился в гости, где находился до того, как решил ограбить храм. По дороге он выкинул часть украденного возле виадука. Зайдя в дом, он принялся сам себе зашивать рану.
- О краже в полицию сообщил настоятель храма. Ущерб составил около 18,7 тысячи рублей. Книгу «Евангелие» в цельнометаллическом окладе с росписью эмалью и двумя металлическими застежками стоимостью 10,2 тысячи утром обнаружил местный житель и вернул в храм, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
На следующий день подозреваемого доставили в отдел полиции. Он признал вину и полностью возместил ущерб. На него завели уголовное дело и направили в суд для рассмотрения по существу.
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