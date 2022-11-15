Туристическая отрасль развивается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в прошлом году была разработана стратегия развития до 2026 года. Отдельно в ней прописан план по наращиванию туристической привлекательности региона. Этой весной минтуризма запустило проект «Отдыхаем в крае», участниками которого стали 44 компании. Его цель - сделать отдых в регионе интересным, разноплановым и доступным.

Уже сейчас для жителей доступно множество видов отдыха: горнолыжные туры, экскурсии, промышленный туризм и другие. В регионе разрабатывают маршрут для путешествий, основой которого станет река Амур. Во время поездок можно будет посмотреть природные, культурные, промышленные и другие достопримечательности. Уже построена подъездная дорога к туркомплексу «Воронеж» под Хабаровском. С начала декабря откроется дорога к Центру водного туризма в Комсомольске. Продолжается строительство второй очереди ТРЦ «Броско Молл», где будут работать аквапарк, SPA и другие комплексы.

Также важным туробъектом стал спортивно-туристический комплекс «Хехцир», который станет международным круглогодичным курортом. Уже сейчас готова концепция развития этого комплекса и согласована модель управления им. Еще один проект - строительство самой длинной в стране речной набережной в Хабаровске. Она будет тянуться от яхт-клуба на стадионе имени Ленина до пляжа «Дельфин».

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