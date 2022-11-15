Украл банки с огурцами и помидорами: неизвестный похитил соленья у хабаровчанки

Мужчина украл соленья на 15 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Кировского района обратилась в полицию с заявлением о краже банок с соленьями из подвала многоквартирного дома. Женщина оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Правоохранители приступили к поиску похитителя. По подозрению в краже задержали 47-летнего мужчину, который несколько лет назад привлекался к ответственности за оскорбление представителя власти.

- По словам задержанного, часть зимних заготовок он съел сам, а остальные закатки раздал знакомым. На него завели уголовное дело, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчине грозит до пяти лет колонии за кражу.

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