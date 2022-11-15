Перекрыл отопление и воду в домах: мужчина пытался отомстить управляющей компании в Магадане

Житель Магадана оставил людей без воды и тепла в квартирах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
32-летний житель Сусумана решил отомстить управляющей компании, в которой раньше работал. В ночь с 5 на 6 ноября, когда на улице стоял 20-градусный мороз, мужчина перекрыл отопление и воду в многоэтажках. Какие-то дома остались без водоснабжения, другие без теплоснабжения. Коммунальщики быстро восстановили подачу.
- Полиция быстро вычислила виновного. Он полностью признал свою вину. На него завели уголовное дело, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
С мужчины взяли подписку о невыезде. Максимальное наказание, которое ему грозит - до трех месяцев лишения свободы.
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