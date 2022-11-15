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НовостиОбщество15 ноября 2022 0:36

Прокурор Хабаровска внес преставление Сергею Кравчуку из-за состояния дорог

Проверка показала несоответствие проезжей части стандартам ГОСТ
Александра ЯВИЩЕНКО
Прокурор Хабаровска внес преставление Сергею Кравчуку из-за состояния дорог Фото: @khabarovsk_transport

Прокурор Хабаровска внес преставление Сергею Кравчуку из-за состояния дорог Фото: @khabarovsk_transport

Фото: Социальные сети

Прокуратура Хабаровска проверила, как содержится дорога рядом со школой №12. Причиной рейда стала новость о множественных нарушениях закона о безопасности, которую опубликовали несколько новостных пабликов.

- Было установлено, что в районе домов №39 и №41 по Ленина, которые находятся рядом со школой, дорога скользкая, а разметка не соответствует стандартам ГОСТ. Также зафиксированы разрушения дорожного полотна в некоторых местах, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор города внес преставление мэру Хабаровска Сергею Кравчуку. Нарушения должны устранить в ближайшее время.

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