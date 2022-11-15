Семья из поселка Корфовский подключила к сетям частный дом на средства маткапитала

Новые варианты использования краевого материнского капитала открыли для себя в этом году семьи, получившие документы на выплату в Хабаровском крае. Теперь на средства, предоставляемые государством за рождение третьего и последующего ребенка, можно не только получить образование или лечение, но и подключиться к инженерным сетям. Как раз такой услугой и воспользовалась семья из поселка Корфовский в Хабаровском районе, у которой сегодня побывали специалисты министерства социальной защиты края. Многодетная мама Ксения Кузьменко, воспитывающая семерых детей, за счет краевого маткапитала провела в свой дом воду. Ранее она также получила федеральный материнский капитал. Мерами поддержки жительница края воспользовалась по нацпроекту «Демография».

- У меня семь детей, на одного мне выдали федеральный материнский капитал, на который мы купили дом в поселке Корфовский. А на троих детей я получила краевой материнский капитал. У нас в доме не было воды, и мы очень ждали, что внесут изменения, и можно будет с помощью маткапитала оплатить такую услугу. Для детей нужно часто топить баню, да и для готовки нужна своя вода. В итоге как раз это и случилось - с этого года по решению губернатора Михаила Дегтярева стало возможным направлять краевой маткапитал на подобные работы. На воду мы потратили две суммы маткапитала, а третью теперь хотим использовать на отопление, - рассказала Кузьменко Ксения.

Напомним, что помимо федерального маткапитала в Хабаровском крае по нацпроекту «Демография» платится еще и региональный материнский капитал за второго ребенка. Его сумма составляет 30% от федерального. В этом году выплату предоставили 3274 семьям. Из них 1966 семей уже распорядились средствами. Что касается федерального маткапитала, то его суммы, выплачиваемые за первого и второго ребенка, сегодня составляют 524,5 тысячи рублей и около 693 тысяч рублей соответственно.

- Использовать краевой материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилого помещения, на образование или оплату медицинских услуг детям и родителям. Люди выбирают каждый из этих вариантов. С этого года кроме подключения к сетям добавилась еще возможность обучения родителей за счет маткапитала. Получить образование можно в учебной организации, имеющей государственную аккредитацию. Мы ожидаем, что и этой новой возможностью тоже будут активно пользоваться, - отметила начальник отдела Ольга Кучаева

В ведомстве подчеркнули, что возможность подключения к инженерно-техническим сетям позволит обеспечить немало частных домов, в которых проживают семьи с тремя и более детьми. Эти работы можно было провести и за собственные деньги, а теперь погасить затраты за счет маткапитала. В таком случае работы нужно было выполнить не ранее 1 января 2022 года.