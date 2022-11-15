Юноши сразились за первенство Индустриального района по греко-римской борьбе Фото: Администрация Хабаровска

В школе №68 состоялось открытое первенство Индустриального района по греко-римской борьбе среди юношей. В нем приняли участие местные ученики, школьники из Березовки и Корфовского, представители спортивных клубов «МК-Спорт» и «Галактика».

- Многие ребята участвовали в соревнованиях впервые. Несмотря на волнение, они проявили себя достойно и показали хорошую борьбу, - рассказали в администрации Хабаровска.

Победителем первенства стал спортклуб «МК-Спорт». На втором месте оказались ребята из Березовки, а бронза у клуба «Галактика». Участники получили грамоты и медали, для некоторых спортсменов это первые в жизни награды.