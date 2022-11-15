70 семей получат новое жилье или денежную компенсацию в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Правительство Хабаровского края выделило 321,7 миллиона рублей на расселение ветхих бараков на проспекте 60-летия Октября.
- Планируется расселить не меньше 70 семей. Им выплачивают возмещение за изымаемые квартиры или приобретают благоустроенное жилье для предоставления их по договорам соцнайма и в собственность, - сказала Светлана Пискун, представитель администрации Хабаровска.
Аукционы по закупке квартир для расселения людей уже стартовали. Их итоги подведут до конца месяца. Средняя цена квадрата для покупки - 108 тысяч рублей.
- Благодаря правительству мы получаем допфинансирование на решение проблемы расселения ветхого жилья. Задача на ближайшие годы стоит серьезная. Будем делать все, чтобы жизнь горожан стала комфортней, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
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