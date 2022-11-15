70 семей получат новое жилье или денежную компенсацию в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Правительство Хабаровского края выделило 321,7 миллиона рублей на расселение ветхих бараков на проспекте 60-летия Октября.

- Планируется расселить не меньше 70 семей. Им выплачивают возмещение за изымаемые квартиры или приобретают благоустроенное жилье для предоставления их по договорам соцнайма и в собственность, - сказала Светлана Пискун, представитель администрации Хабаровска.

Аукционы по закупке квартир для расселения людей уже стартовали. Их итоги подведут до конца месяца. Средняя цена квадрата для покупки - 108 тысяч рублей.

- Благодаря правительству мы получаем допфинансирование на решение проблемы расселения ветхого жилья. Задача на ближайшие годы стоит серьезная. Будем делать все, чтобы жизнь горожан стала комфортней, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.