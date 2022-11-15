Долгострой на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске достроит «ДВ Строй» Фото: Правительство Хабаровского края

Долгострой на Салтыкова-Щедрина от застройщика «Диалог» достроит «ДВ Строй». Компания была выбрана победителем конкурса. Желающих принять участие было только двое.

- Сейчас Фонд края по защите прав граждан - участников долевого строительства работает над заключением договора с подрядчиком. Постараемся сделать это как можно быстрее, чтобы начать достройку объектов. Сегодня мы можем констатировать, что подрядчик на объект найден. Нам нужно закончить строительство до конца 2023 года. Такую задачу перед нами поставил губернатор Михаил Дегтярев, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Строительство дома на Салтыкова-Щедрина началось еще в 2014 году. В списке пострадавших 901 дольщик.

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