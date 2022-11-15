Прокуратура помогла ребенку получить бесплатные препараты в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Аяно-Майского района обратилась в прокуратуру с просьбой добиться обеспечения ее ребенка лекарствами, которые им положены бесплатно по закону.

- У несовершеннолетнего диагностирована болезнь, при которой нужно на регулярной основе принимать противосудорожный препарат. Но лекарство не было предоставлено бесплатно, заявительница была вынуждена приобретать его за свой счет, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор обратился с иском в суд, потребовав взыскать с регионального минздрава средства, которые были потрачены на покупку лекарств. Судья удовлетворил требование. Решение исполнено, права ребенка восстановлены.

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