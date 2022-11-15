Серийник пойман: полиция задержала похитителя-рецидивиста в Хабаровске

Наблюдательный полицейский раскрыл серию краж велосипедов в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Александр Мусатов, начальник отдела полиции №2, помог найти и задержать подозреваемого, который успел совершить несколько преступлений меньше чем за месяц. Хабаровчанин крал велосипеды из подъездов, а после продавал их. Заявления в полицию о пропаже имущества поступили от троих жителей Индустриального района примерно в одно время. Общий ущерб составил 82 тысячи рублей.

Чтобы найти преступника, правоохранители изучили записи с камер наблюдения со всех мест, где бывал вор. Это помогло определить приметы подозреваемого. Ориентировки получили все наряды полиции. Но поймать мужчину удалось благодаря случаю.

- Подполковник полиции Александр Мусатов, управляя автомобилем, ждал зеленого сигнала светофора на перекрестке в районе остановки «Институт культуры». В потоке пешеходов он увидел мужчину, одежда которого подходила под описание разыскиваемого. В нем полицейский узнал 33-летнего жителя Индустриального района, который ранее уже был причастен к кражам велосипедов. Он вышел из колонии в 2021 году, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Александр Мусатов сообщил подчиненным о том, где находится подозреваемый. Хабаровчанина удалось задержать у него дома в тот же день. По словам мужчины, велосипеды он уже продал. Два из них удалось найти: один в комиссионке, а второй - в шиномонтажной мастерской. Оба велосипеда вернули владельцам.

Подозреваемого заключили под стражу до конца расследования. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.