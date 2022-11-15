Жители Хабаровского края могут написать письма солдатам в зону СВО Фото: Администрация Хабаровска

Сейчас солдатам, защищающим мирное население и территории нашей страны, как никогда нужна поддержка. Кто-то помогает военнослужащим теплой одеждой и предметами быта, другие - добрым, сильным словом. Для этого любой желающий, независимо от возраста, может отправить письмо солдатам.

- Чтобы послание дошло до военнослужащих в зону СВО, его нужно отправить по адресу: Москва, Суворовская площадь, дом №2, строение №1, Центральный дом Российской армии. На письме должна стоять пометка «Письмо солдату», - рассказали в управлении делами администрации Хабаровска.

Такие письма будут переданы солдатам, которые участвуют в СВО.

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