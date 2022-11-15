С «кайфом» по миру: таможенники задержали женщину из Хабаровского края с партией наркотиков

Женщина из Хабаровского края пыталась провезти наркотики в Южную Корею Фото: Дальневосточное таможенное управление

Женщину, вывозившую в Республику Корея крупную партию запрещенки, задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, когда оформляли пассажирский паром. На подозрительную пассажирку среагировал служебный пес. В ее сумке правоохранители нашли сверток, в котором было вещество растительного происхождения и контейнер с семенами.

- По результатам экспертизы содержимое - это измельченная конопля весом 182 грамма, - рассказали в Дальневосточном таможенном управлении.

По словам женщины, она ехала к сыну в гости в Южную Корею. Наркотик она взяла для себя. Семена конопли ей нужны были, чтобы посеять и выращивать, когда запас закончится.

Дальневосточная оперативная таможня завела уголовное дело за незаконное перемещение через границу ЕАЭС наркотиков в крупном размере. Кроме того, дома у женщины нашли полтора килограмма заготовленной марихуаны. Ее заключили под стражу. Ведется предварительное следствие.

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