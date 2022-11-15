Школа Комсомольска-на-Амуре стала самой цифровой в России Фото: Администрация Хабаровска

Школа-интернат №30 ОАО «РЖД» Комсомольска заняла первое место в номинации «Лучшая цифровая школа». На участие было подано 330 заявок. Творческие работы из разных регионов России оценивали в четырех номинациях: «Лучшая цифровая школа страны», «Лучший цифровой учитель», «Лучший цифровой ученик» и «Самый цифровой пользователь «Дневник.ру» в России». Победителями стали 10 участников из Свердловской и Воронежской областей, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Москвы.

- Мы рады выступить площадкой, где все участники могут реализовать свои цифровые таланты. Мы получили много работ и интересных практик. Учителя продемонстрировали цифровую продвинутость, а ребята изобретательность в применении технологий, - сказал Гавриил Леви, гендиректор «Дневник.ру».

Победители конкурса получили почетные звания всероссийского уровня и грамоты. Также им подарят планшеты iPad, умные колонки, подписки на полезные образовательные сервисы.

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