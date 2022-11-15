Автобусы «Волгабас» начнут собирать на ТОР «Хабаровск» Фото: Правительство Хабаровского края

Территорию опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» посетили представители машиностроительного холдинга «Волгабас» и ВЭБ. РФ. Целью визита стал подбор площадки для размещения сборочного производства автобусов.

- Представители компаний оценили возможности площадки с точки зрения электро- и теплоснабжения, состояния подъездных дорог. После обсуждения инвесторы решили зарегистрировать компанию на территории края, - сказал Виктор Калашников, министр экономического развития Хабаровского края.

Холдинг «Волгабас» выпускает дизельный, газомоторный и другой транспорт для пассажирских перевозок. Создание полного цикла производства техники в регионе позволит делать до тысячи машин в год. Планируется не только запуск сборки, но и выпуск основных комплектующих, открытие научно-инжинирингового центра. Предварительная стоимость проекта составляет 6,7 миллиарда рублей.

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