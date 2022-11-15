Солнечной и морозной будет погода в Хабаровске 16 ноября Фото: Администрация Хабаровска

Синоптики не прогнозируют осадки на среду. Погода в Хабаровске 16 ноября будет морозной и солнечной. Ветер западный достигнет скорости 4-10 метров в секунду. Ночью температура опустится от -11 до -9, а днем столбик термометра покажет от -2 до ноля градусов.

Погода в Хабаровском крае в среду останется бесснежной. Небольшие осадки возможны в Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Сильный ветер поднимется на охотском побережье - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха на юге края будет колебаться от -13 до +2, в центре от -20 до +2, а на севере от -23 до -8 градусов.

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