Работа банков и брокеров ухудшилась в Хабаровском крае из-за санкций Фото: Александр ГЛУЗ

За первые девять месяцев 2022 года жители Хабаровского края направили в Банк России почти 1,8 тысячи жалоб. В прошлом году за этот же период их было на 6% меньше. Одна из причин негативной динамики - влияние санкций на работу финорганизаций, в основном банков (60% от всех жалоб) и брокеров. Если брать во внимание только банки, число жалоб уменьшилось по отношению к прошлому году на 6%. Больше всего негатива у жителей края вызвали ограничения на валютные операции и переводы денег.

Также часто жалобы поступают на работу страховщиков - около 20% от общего числа. Больше половины из них связаны с ОСАГО. Водители жаловались на неправильное применение коэффициента бонус-малус (скидка за безаварийное вождение), отказы в подписании договоров, проблемы при оформлении полисов в электронном виде.

- Чтобы уменьшить количество жалоб, в апреле начал работу перестраховочный пул в ОСАГО. Он позволяет страховщикам распределить риски договоров, сохраняя приемлемый уровень доступности ОСАГО без ущерба для финансовой устойчивости, - сказала Наталья Вьюгина, замуправляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю.

Сильно выросло число обращений в отношении субъектов рынка ценных бумаг, которые затрагивают санкционные направления. Пик обращений пришелся на апрель. В большей степени он был связан с блокировкой иностранных активов и с вынужденным переводом инвесторами своих счетов от брокеров под санкциями другим участникам рынка.

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