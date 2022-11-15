Стало известно, когда опубликуют новые тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае

Тарифы вырастут до 9% Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

14 ноября председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил предельный рост тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 декабря 2022 года на 9%.

Данные изменения затронут горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, тепло и вывоз твердых коммунальных отходов. Подписанное постановление устанавливает индексацию регулируемых тарифов с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

- Сегодня опубликовали постановление, которое вступило в силу с момента его публикации. По отношению к ноябрю индексация тарифов составит не более 9%. Для опубликования новых тарифов стоит дождаться расчетов Федеральной антимонопольной службы, которая рассчитает максимумы и минимумы по ряду коммунальных услуг, - рассказала «КП» - Хабаровск» Алена Сидорова, председатель комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края.

Стало известно, что ФАС уже определила предельный уровень стоимости электроэнергии, который будет составлять 7,39 рубля за киловатт-час для населения.

С полным перечнем стоимости услуг можно будет ознакомиться 30 ноября.

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