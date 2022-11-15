Центр подготовки водителей трамваев и троллейбусов начал работу в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Центре подготовки водителей трамваев и троллейбусов сейчас подготовку проходят 19 человек. На курсы пришли беженцы из Мариуполя, бывшие кондукторы и те, кто захотел освоить новую профессию. Теоретический курс продлится месяц, а после будет практическая часть - 3,5 месяца.
- Учебный центр не работал несколько лет. Теперь мы снова начали обучение. В городе отмечается дефицит водителей троллейбусов и трамваев. Мы возлагаем большие надежды на этот центр. Он будет работать круглый год. Обучение в нем бесплатное. Плюс к этому мы платим стипендию - 10 тысяч рублей, - рассказал Виктор Брайков, директор МУП «Городской электрический транспорт».
Занятия посетил заммэра Хабаровска Александр Прохорец. Он рассказал студентам об условиях труда для работников отрасли и об обновлении общественного электротранспорта в городе.
- В этом году удалось найти средства на покупку 10 новых троллейбусов. До конца года они должны поступить в город. 50% троллейбусного парка будет полностью обновлено, - сказал Александр Прохорец.
Желающие освоить новую профессию могут позвонить в отдел кадров МУП «ГЭТ» по телефонам 46-55-96 и 46-12-38.
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