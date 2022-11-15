Мужчина украл сумку с кольцами у продавщицы в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

Работница магазина обратилась в полицию. Женщина рассказала, что неизвестный украл у нее сумку, пока она обслуживала покупателей. Из ценного в ней находилось около пяти тысяч рублей, два серебряных и одно золотое кольцо. Ущерб составил порядка 50 тысяч.

- По записям с камер наблюдения удалось установить подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный, который не раз фигурировал в уголовных делах, связанных с кражами. В начале года он вышел из колонии. Дома у подозреваемого нашли украденную сумку, но мужчина уже успел продать кольца и потратить деньги, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители разыскивают ювелирные украшения, чтобы вернуть владелице. На хабаровчанина завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. За кражу ему грозит до пяти лет колонии.

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