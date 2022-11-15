Спасатели отправились на поиски пропавшего мужчины в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

54-летний мужчина пропал в районе лесозаготовительного участка, и несколько дней о нем ничего не слышно. Последний раз он был замечен примерно в 60 километрах от поселка Сукпай. Полиция уже проводила поисковую операцию, но она не принесла результатов.

- 15 ноября в район имени Лазо на автомобиле повышенной проходимости отправился поисково-спасательный отряд из двух кинологических расчетов, специалиста с квадрокоптером. У них есть все оборудование, которое может понадобиться для спасения человека, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отряд будет продолжать поиски до наступления темноты.

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