Итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью» подведены в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае закончилась акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая проходила в два этапа. За первый правоохранителям удалось изъять из оборота 3,68 килограмма наркотиков, за второй - 5,3 килограмма. За все это время в полицию поступило 430 сообщений от неравнодушных жителей края. Выявлено 125 преступлений. Специалисты в сфере профилактики и лечения наркомании оказали помощь 97 людям. Роскомнадзор заблокировал 56 сайтов, тематика которых прямо или косвенно была связана с наркоторговлей и пропагандой наркомании.

Несмотря на окончания акции, сообщать о незаконном обороте запрещенки можно по телефонам доверия:

- 38-73-87, 128 - телефон доверия по вопросам распространения, пропаганды наркотиков;

- 35-80-02, 42-62-03 (с 9:00 до 17:00) - горячая линия по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц;

- 30-71-71 - анонимный телефон доверия Центра психотерапии по вопросам оказания психологической помощи;

- 8 800-2000-122 - круглосуточный детский телефон доверия.

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