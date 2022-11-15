Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 6:57

Сезон лесных пожаров закончился в Хабаровском крае

Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько подписал соответствующий приказ
Александра ЯВИЩЕНКО
Сезон лесных пожаров закончился в Хабаровском крае

Сезон лесных пожаров закончился в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

С весны лесопожарная служба потушила 310 пожаров на площади почти 54 тысячи гектаров. В этом году пожаров было на 42 меньше, чем в прошлом.

- Мы эффективно отработали сезон. Показатель площади одного пожара сократился на 171 гектар. В первые сутки ликвидировано 86% всех лесных очагов, что укладывается в нормативы, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

В этом году на 70% было увеличено число парашютистов-десантников. Теперь в регионе их 305, а вместе с пожарными - 529. Для тушения было задействовано 18 воздушных судов, которые налетали больше 17 тысяч часов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.