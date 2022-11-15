Хабаровских священников научат оказывать первую помощь раненым Фото: Хабаровская епархия

В Хабаровском крае для священнослужителей запустят специальные курсы по оказанию медицинской помощи. Начальную спецподготовку будут проходить для того, чтобы оказывать помощь раненым при выезде в зону проведения боевых действий. Об этом сообщили в хабаровской епархии.

- Проведение таких курсов, тем более в современных условиях, необходимо. Мы знаем, что священнослужители регулярно выезжают в зону проведения специальной военной операции на Украине для выполнения своего пастырского долга. В связи с этим базовая медицинская помощь наравне с духовной в экстренной ситуации может понадобиться любому, кто окажется в зоне боевых действий, - сказал иеромонах Николай Белозеров.

Курсы начнутся по согласованию с медицинской службой военного госпиталя №301. Пройдут они для духовенства епархии. Благословение на это дал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Подготовка будет выстроена на пять шагов. Первое занятие состоится уже 18 ноября.

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