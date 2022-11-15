Тэг-регби набирает популярность в школах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется проект «Тэг-регби в школу». Этот вид спорта является бесконтактным, он тренирует тактическое мышление и ловкость у детей. Во время игры спортсмен вместо захвата должен сорвать ленту у игрока с пояса. Как отметили в пресс-службе краевого правительства, этот вид спорта набирает популярность. Им занимаются на уроках физкультуры и на секциях ученики начальных классов.

- Сейчас тэг-регби востребовано по всей России. Мы ездим с мастер-классами, просвещаем, делимся информацией об игре с педагогами. Занятия тэг-регби открывает перед школьниками возможность участвовать в Президентских играх. Эти соревнования - своего рода национальная спортивная олимпиада для школьников, - говорит Александр Тупицын, представитель международной программы «Займись регби».

Этот спорт начали внедрять пару лет назад. В 2020 году в проект вошли 13 школ, сейчас их уже 31. Чтобы популяризировать спорт, в хабаровской школе №33 провели обучение для физкультурников. Учителям рассказали, какие у игры правила, какую пользу она приносит. В школах могут теперь формировать команды для участия в соревнованиях.

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