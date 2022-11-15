Хабаровский аэропорт получит первую инфраструктурную субсидию
Фото: Правительство Хабаровского края
Международный аэропорт Хабаровск получит первую инфраструктурную субсидию. Как сообщает правительство Хабаровского края, инвестору возместят 34,1 миллиона рублей. Средства компенсируют за затраты на строительство системы теплоснабжения в терминале внутреннего направления.
- Деньги выделят из федерального бюджета. Инфраструктурная субсидия как мера господдержки резидентов ТОР появилась в мае 2020 года. Предоставляется она Минвостокразвития на возмещение затрат на создание, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инфраструктуры, - сообщили в правительстве.
Напомним, терминал начали строить в 2016 году. На терминал потратили порядка четырех миллиардов рублей. Благодаря возведению объекта здесь появились новые рабочие места, всего 325.
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