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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:24

Хабаровский аэропорт получит первую инфраструктурную субсидию

Инвестору возместят свыше 34 миллионов рублей за строительство системы теплоснабжения
Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровский аэропорт получит первую инфраструктурную субсидию

Хабаровский аэропорт получит первую инфраструктурную субсидию

Фото: Правительство Хабаровского края

Международный аэропорт Хабаровск получит первую инфраструктурную субсидию. Как сообщает правительство Хабаровского края, инвестору возместят 34,1 миллиона рублей. Средства компенсируют за затраты на строительство системы теплоснабжения в терминале внутреннего направления.

- Деньги выделят из федерального бюджета. Инфраструктурная субсидия как мера господдержки резидентов ТОР появилась в мае 2020 года. Предоставляется она Минвостокразвития на возмещение затрат на создание, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инфраструктуры, - сообщили в правительстве.

Напомним, терминал начали строить в 2016 году. На терминал потратили порядка четырех миллиардов рублей. Благодаря возведению объекта здесь появились новые рабочие места, всего 325.

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