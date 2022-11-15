В Хабаровском крае на рельсы поставили самый северный тепловоз Фото: скриншот с видео

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края поставили на рельсы самый северный тепловоз Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что событие произошло на нулевом километре Тихоокеанской железной дороги.

Постановка тепловоза на рельсы приурочена к открытию международного форума, посвященного транспорту России, который проходит в Москве. Глава региона добавил, что в этом году сдадут свыше 80 километров железнодорожных путей, а рядом с новым портом Эльга построят станцию, депо и ТЭЦ. Также там вырастет новый поселок.

Напомним, во время ВЭФ-2022 было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией «Порт Эльга». По плану будет запущена железнодорожная ветка от ванинского терминала до Эльгинского месторождения. Проектная мощность терминала Эльга будет составлять порядка 30 миллионов тонн в год. Уголь повезут по Тихоокеанской железной дороге.

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