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НовостиСпорт15 ноября 2022 9:05

В Хабаровском крае начали принимать заявки на губернаторскую стипендию

На надбавку в пять тысяч рублей могут рассчитывать 20 атлетов
Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае начали принимать заявки на губернаторскую стипендию

В Хабаровском крае начали принимать заявки на губернаторскую стипендию

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на получение губернаторской стипендии. На надбавку в пять тысяч рублей могут рассчитывать 20 атлетов, которые показали высокие результаты и стали призерами или победителями, участвовали в соревнованиях различного типа. Дополнительные деньги они будут получать на протяжении всего следующего года.

- Право на выдвижение кандидатов на получение стипендий предоставляется органам управления физической культурой и спортом муниципальных образований края, региональным государственным организациям спортивной направленности и федерациям по видам спорта, - рассказали в министерстве спорта края.

Определят претендентов в феврале, а сами выплаты начнутся в марте. Посмотреть, какие документы требуются для подачи заявки, можно на сайте минспорта. Документы принимают с 15 ноября по 30 декабря.

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