Можно сломать ноги: хабаровчане с трудом передвигаются по обледеневшим улицам

Пересечение улиц Пушкина и Ким Ю Чена, заледеневший тротуар у аптеки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Последний циклон со снегопадом, который накрыл краевую столицу на прошлой неделе, оставил после себя неприятные последствия. Дороги города начали сразу очищать от снега и посыпать песком и реагентами. Оперативность работы коммунальщиков по очистке улиц на этот раз отметили многие хабаровчане. А вот про тротуары, похоже, все забыли.

Пешеходные зоны сначала припорошило снегом, который быстро утоптался и превратился в настоящий каток. При этом проблема коснулась всех районов города. Жители краевой столицы вынуждены ходить «на полусогнутых», чтобы не упасть. После снегопада прошло пять дней, и пока проблема остается актуальной.

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