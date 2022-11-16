На Амуре у Хабаровска начался ледоход Фото: Правительство Хабаровского края

На Амуре начался ледоход. Выше и ниже по течению гидрологи уже отмечают образование заберегов (становление льда у берегов реки). Но на реке у Хабаровска пока видны только куски заледеневшей воды, которые неспешно спускаются ниже по течению.

По информации гидрологов, температура Амура у краевой столицы сейчас около ноля. Она еще слишком высокая, чтобы вся поверхность реки схватилась льдом. Его тонкие пластины не выдерживают натиска течения, откалываются и уплывают.

Сам по себе ледоход - красивое явление. Поэтому многие хабаровчане уже по традиции собираются у реки, чтобы посмотреть на завораживающее движение льда.

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