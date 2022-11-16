Быстрый интернет появился в еще одном селе Хабаровского края
Фото: Дмитрий БРУШКО
В селе Софийск появилась мобильная связь стандарта 4G. Теперь жители смогут пользоваться быстрым интернетом и получать цифровые услуги.
- Интернет - это не только коммуникация. Это большие возможности для развития бизнеса. Высокоскоростная мобильная связь позволяет использовать онлайн-кассы, заключать сделки, размещать рекламу и получать обратную связь от клиентов, - сказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи края.
С начала 2022 года уже в восьми селах и поселках в регионе подключили быстрый интернет. До конца года планируется подключить еще шесть населенных пунктов. Развитие связи также влияет на инвестклимат края и создает перспективы для бизнеса.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru