Семь лет невезенья: двое мужчин разбили десятки украденных зеркал

Полиция раскрыла серию краж зеркал с автомобилей в Магаданской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию Магадана в октябре начали массово поступать заявления от автовладельцев дорогих внедорожников. Все они сообщали о краже автомобильных зеркал. Всего из-за неизвестных пострадали 10 человек. Полицейские установили, что к кражам причастны двое ранее судимых жителей Приморья в возрасте от 37 до 43 лет. Они приехали в Магаданскую область на заработки.

- Несколько дней подряд, дождавшись наступления темноты, подозреваемые снимали зеркала с элитных внедорожников. Общая сумма ущерба составила больше 100 тысяч рублей. Похищенные запчасти мужчины планировали продать за пределами региона. Но задумка не удалась - зеркала разбились во время перелета, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Один из фигурантов был задержан в Магадане, а двое его подельников - во Владивостоке. Полиция завела уголовное дело. Одного из подозреваемых взяли под стражу. Всем фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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