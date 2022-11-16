Школы и детсады Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из-за сообщений о минировании

Школы и детсады Комсомольска эвакуировали из-за сообщений о минировании Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Комсомольска сообщают «КП» - Хабаровск», что сейчас в городе проходит эвакуация всех школ и детсадов. По предварительной информации, учреждения получили массовые сообщения о минировании. Школьников отправляют по домам, а воспитанников детсадов переводят в ближайшие административные здания, где они с воспитателями будут дожидаться родителей.

На проверку образовательных учреждений выехали экстренные службы Комсомольска. Кинологи и взрывотехники обследуют здания и проверят их безопасность. После этого они выпишут акты и передадут их представителям администрации образовательных заведений.

Будут ли сегодня занятия у учеников второй смены, пока неизвестно. Школьникам следует уточнять этот вопрос у классных руководителей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.