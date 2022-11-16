Хабаровские учителя физкультуры научатся основам преподавания тэг-регби Фото: Администрация Хабаровска

Курс под названием «Углубленный курс тэг-регби в школе», направленный на повышение квалификации учителей физкультуры и тренеров, проходит в хабаровской школе №33.

- Модуль тэг-регби рекомендован минпросвещения к обучению игре в школах. Мы уже несколько лет проводим семинары для преподавателей в рамках реализации международной программы «Займись регби - Get into Rugby». Она зарекомендовала себя более чем в 100 странах мира, - сказал Александр Тупицын, менеджер международной программы.

Преподаватели пройдут теоретический и практический блоки. Педагоги узнают об основах тэг-регби, главных принципах обучения этому виду спорта, пройдут мастер-класс.

- В тэг-регби играют в основном младшеклассники. Это наиболее безопасный, бесконтактный вариант регби, где вместо захвата нужно сорвать ленту с пояса противника. Игра помогает развивать тактическое мышление и ловкость, укрепляет командный дух. Добавим ее в программу занятий в одной из четвертей. Если детям понравится, можно будет организовать спортивную секцию, - сказал Дмитрий Дмитриченко, учитель физкультуры школы №6.

После семинара участники, успешно прошедшие курс, получат сертификаты повышения квалификации от Федерации регби России и международной программы Get into Rugby.

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