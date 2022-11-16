Михаил Дегтярев: Транспорт - основа нашей экономики

Михаил Дегтярев выступил на Международном форуме «Транспорт России» Фото: пресс-служба губернатора Хабаровского края

Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым участвует в XVI Международном форуме «Транспорт России». Мероприятие проходит в Москве. Старт форуму дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Транспортный комплекс смог не только успешно противостоять всем основным вызовам, но и заложил фундамент для будущего роста. И это несмотря на все сложности текущего года, - сказал Михаил Мишустин.

Глава Хабаровского края подчеркнул важность форума для региона.

- Сегодня в крае представлены все виды транспорта. Это основа нашей экономики. Мы - логистический регион. Мы сотрудничаем с крупнейшими инвесторами и отраслевыми компаниями, в том числе с теми, которые специализируются на строительстве дорог и ж/д магистралей, - сказал Михаил Дегтярев.

Участники форума обсудили вопрос увеличения числа отечественной транспортной техники, повышения конкурентоспособности российского транспорта за счет цифровизации, перестройки транспортно-логистических цепочек и развития инфраструктуры, в том числе на маршруте «Восточный коридор». Внимание уделили и теме господдержки отрасли.

- Пленарная дискуссия показала, что все решения федерации напрямую касаются нашего края. Это и развитие Восточного полигона ОАО «РЖД», и строительство и модернизация авиационных узлов, проектирование и открытие новых портов, ж/д путей.

В качестве аргумента Михаил Дегтярев привел запуск тепловоза в Тугуро-Чумиканском районе, который накануне был поставлен на рельсы на нулевом километре Тихоокеанской железной дороги. Этот локомотив считается самым северным тепловозом Сибири и Дальнего Востока. А до конца года будет еще сдано больше 80 километров Тихоокеанской железной дороги.

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