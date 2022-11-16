Амбулатория в селе под Хабаровском откроется до конца ноября
Фото: Правительство Хабаровского края
Амбулатория в селе Виноградовка под Хабаровском будет сдана до конца ноября. Она рассчитана на прием до 50 пациентов в день. Подрядчик «Компания АВИОР» уже закончил основные строительные работы. Сейчас рабочие устраняют замечания, которые выдвинула служба заказчика министерства строительства Хабаровского края и Госстройнадзора. Уже выдан пакет документов на присоединение фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) к электросетям.
- Контракт был заключен в июне 2020 года. Во время конкурсных процедур подрядчик понизил стоимость строительства от заявленной на 30%, из-за чего возник дефицит оборотных средств, и строительство затянулось. Несмотря на это, сегодня мы можем констатировать, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца ноября, - сказал Керим Сунгуров, зампред правительства Хабаровского края.
Площадь амбулатории - 65 квадратных метров, в которые входят и квадраты жилплощади для фельдшера. В проекте предусмотрено место под аптеки и гараж. Здесь же будет круглосуточно дежурить машина «скорой».
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