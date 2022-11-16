Хабаровчанин Олег Пшибельский примет участие в конкурсе «Лидеры Возрождения» Фото: ЦУР Хабаровского края

Хабаровчанин Олег Пшибельский стал участником кадрового конкурса «Лидеры Возрождения». Он проводится для поиска и поддержки будущих руководителей недавно присоединившихся регионов: Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

Олег Пшибельский родился и вырос в Мариуполе, но с началом гражданской войны в Украине в 2014 году вступил в ряды народного ополчения. Когда город заняли украинские фашисты, а личные данные утекли в Сеть, он был вынужден уехать на Дальний Восток. Олег обладает лидерскими качествами. Он проходил службу в ГРУ, где научился быстро ориентироваться в динамичной обстановке. Переехав, он собрал любительскую команду по футболу. Ответственность за нее научила Олега правильно подбирать игроков, распределять обязанности и создавать в команде комфортный климат.

- Конкурс дает мне возможность быть услышанным, получить опыт, дать толчок для воплощения идей. В случае успеха я смогу реально помогать в восстановлении Республики, - сказал Олег Пшибельский.

Победитель конкурса получит миллион на обучение управленческой специальности в России и советы от профессионалов в сфере HR. Финалисты будут включены в кадровый резерв новых территорий. Часть из них попадет в программу развития управленческого резерва на базе РАНХиГС, мастерской управления «Сенеж» или образовательного центра «Машук».

Участником может стать любой желающий старше 20 лет с опытом на руководящей должности от года. У кандидата должна быть прямая связь с регионом, на управленческое место в котором он претендует. Заявки в Херсонской области принимаются до 21 ноября на сайте лидерывозрождения.рф.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.