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НовостиОбщество16 ноября 2022 3:21

Суд выбрал наказание для хабаровчанина, укравшего перфоратор

Мужчина уже и раньше был судим за кражи
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд выбрал наказание для хабаровчанина, укравшего перфоратор

Суд выбрал наказание для хабаровчанина, укравшего перфоратор

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этим летом 35-летний мужчина пробрался на стройплощадку в Кировском районе Хабаровска. Пока никто не видел, он вынес перфоратор из подвала здания. Инструмент он продал на городском рынке, а деньги потратил на свои нужды. Потерпевший оценил ущерб в 15 тысяч рублей.

- Полицейские задержали жителя Хабаровского края, уже имевшего судимости за похожие преступления. На него завели уголовное дело, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После расследования правоохранители передали материалы по делу в суд. Виновнику назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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