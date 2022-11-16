Деревья исчезают на улице Ленина в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске на Ленина спиливают старые и больные деревья, которые могут упасть во время очередного циклона с сильными порывами ветра. Они создают угрозу для жителей краевой столицы и автомобилей.
- Летний тайфун повалил немало тополей в городе. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, мы проводим санитарную рубку, обрезку растений, которые могут повредить провода, - сказал Василий Шилов, представитель администрации Хабаровска.
Деревья, которые будут убирать с городских улиц, сначала обследовали специалисты городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов. Обрезка была запланирована на холодное время года, когда у растений замедляется сокодвижение. В следующем году сотрудники Горзеленстроя высадят на этом участке новые, устойчивые к неблагоприятной погоде, саженцы.
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