Деревья исчезают на улице Ленина в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на Ленина спиливают старые и больные деревья, которые могут упасть во время очередного циклона с сильными порывами ветра. Они создают угрозу для жителей краевой столицы и автомобилей.

- Летний тайфун повалил немало тополей в городе. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, мы проводим санитарную рубку, обрезку растений, которые могут повредить провода, - сказал Василий Шилов, представитель администрации Хабаровска.

Деревья, которые будут убирать с городских улиц, сначала обследовали специалисты городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов. Обрезка была запланирована на холодное время года, когда у растений замедляется сокодвижение. В следующем году сотрудники Горзеленстроя высадят на этом участке новые, устойчивые к неблагоприятной погоде, саженцы.

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