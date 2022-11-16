Сохранение жилья детей-сирот обсудили на заседании комитета по вопросам социальной политики Законодательной думы Хабаровского края

Анжелика Миронова, исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Первой с докладом выступила исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Анжелика Миронова, которая сообщила, что сегодня список детей-сирот на получение квартир включает 5419 человек.

Край предоставляет сиротам три варианта реализации своего права на получение жилья. Так, в 2022 году 18 человек выбрали строительство новой квартиры, 89 получили жилье, приобретенное на вторичном рынке министерством имущественных отношений, а еще 238 сирот получили единовременную выплату для приобретения жилья.

Тем не менее решения требуют вопросы, связанные сохранением жилищных прав детей-сирот.

- Иногда устанавливается факт, когда у матери есть квартира, а ребенок не включен в договор социального найма в качестве члена семьи. И когда мать умирает, квартира оформляется на другого члена семьи. Таким образом, ребенок фактически не имеет никаких прав на это жилье. Мы неоднократно говорим, что в таких случаях органы опеки должны принимать меры по включению ребенка в договор социального найма, - отметила Анжелика Миронова.

В связи с этим только 11 из 180 воспитанников организаций для детей-сирот смогли сохранить свои квартиры в 2022 году. Председатель комитета по социальной политике Законодательной думы Хабаровского края Ольга Ушакова заметила, что не всегда ребенок лишается своих прав из-за родственника или члена семьи. Случается так, что аналогичными правами могут обладать совершенно посторонние люди.

Ольга Ушакова, председатель комитета по социальной политике Законодательной думы Хабаровского края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- С подобной проблемой сталкиваются выпускники детских домов, имеющие прописку или право собственности на жилплощадь. Бывает, что в квартире прописано слишком много людей, и на одного человека приходится меньше квадратных метров, чем положено, согласно нормативам, - пояснила Ольга Ушакова.

Депутаты справедливо отметили, что дети-сироты нуждаются не только в жилье, а также в должной социализации и трудоустройстве. Заместитель министра социальной защиты Виктория Трегубенко в ходе доклада сообщила, что социальную адаптацию на рынке труда в 2022 году получили 63 гражданина из 257, обратившихся в службы занятости. Одной из причин недостаточной активности называется возможность получения пособия по безработице.

На сегодняшний день во всех организациях для детей-сирот существует служба постинтернатного сопровождения, помогающая выпускникам. За девять месяцев в службу обратились более 1300 человек. Заключено почти 300 договоров на постинтернатное сопровождение, согласно которым оказывается более трех тысяч услуг. Среди них: консультирование, трудоустройство, дополнительное обучение, содействие в получении выплат и пособий, восстановление утерянных документов. А поддержку нуждающимся оказывают в 16 социальных гостиных края.

- Гостиная представляет собой кризисный центр для молодой выпускницы, которая в силу обстоятельств осталась с ребенком на улице, либо для юноши, который не сошелся характерами с соседями в общежитии. Они воспринимают такие места как родной дом, куда можно пойти в случае неприятностей. Поэтому гостиные очень востребованы - за девять месяцев 2022 года услугами социальных гостиных воспользовались 63 выпускника, - рассказала Виктория Трегубенко.

По итогам заседания депутаты предложили обратить внимание на внедрение органами местного самоуправления дополнительных мер по защите жилищных прав детей-сирот, а также на усиление работы по социальной адаптации, профессиональному обучению и трудоустройству детей-сирот.