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НовостиОбщество16 ноября 2022 3:32

Сохранение жилья детей-сирот обсудили на заседании комитета по вопросам социальной политики Законодательной думы Хабаровского края

Дети-сироты не должны терять право на получение жилья из-за недоработок органов местного самоуправления
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Анжелика Миронова, исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства

Анжелика Миронова, исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Первой с докладом выступила исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Анжелика Миронова, которая сообщила, что сегодня список детей-сирот на получение квартир включает 5419 человек.

Край предоставляет сиротам три варианта реализации своего права на получение жилья. Так, в 2022 году 18 человек выбрали строительство новой квартиры, 89 получили жилье, приобретенное на вторичном рынке министерством имущественных отношений, а еще 238 сирот получили единовременную выплату для приобретения жилья.

Тем не менее решения требуют вопросы, связанные сохранением жилищных прав детей-сирот.

- Иногда устанавливается факт, когда у матери есть квартира, а ребенок не включен в договор социального найма в качестве члена семьи. И когда мать умирает, квартира оформляется на другого члена семьи. Таким образом, ребенок фактически не имеет никаких прав на это жилье. Мы неоднократно говорим, что в таких случаях органы опеки должны принимать меры по включению ребенка в договор социального найма, - отметила Анжелика Миронова.

В связи с этим только 11 из 180 воспитанников организаций для детей-сирот смогли сохранить свои квартиры в 2022 году. Председатель комитета по социальной политике Законодательной думы Хабаровского края Ольга Ушакова заметила, что не всегда ребенок лишается своих прав из-за родственника или члена семьи. Случается так, что аналогичными правами могут обладать совершенно посторонние люди.

Ольга Ушакова, председатель комитета по социальной политике Законодательной думы Хабаровского края

Ольга Ушакова, председатель комитета по социальной политике Законодательной думы Хабаровского края

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- С подобной проблемой сталкиваются выпускники детских домов, имеющие прописку или право собственности на жилплощадь. Бывает, что в квартире прописано слишком много людей, и на одного человека приходится меньше квадратных метров, чем положено, согласно нормативам, - пояснила Ольга Ушакова.

Депутаты справедливо отметили, что дети-сироты нуждаются не только в жилье, а также в должной социализации и трудоустройстве. Заместитель министра социальной защиты Виктория Трегубенко в ходе доклада сообщила, что социальную адаптацию на рынке труда в 2022 году получили 63 гражданина из 257, обратившихся в службы занятости. Одной из причин недостаточной активности называется возможность получения пособия по безработице.

На сегодняшний день во всех организациях для детей-сирот существует служба постинтернатного сопровождения, помогающая выпускникам. За девять месяцев в службу обратились более 1300 человек. Заключено почти 300 договоров на постинтернатное сопровождение, согласно которым оказывается более трех тысяч услуг. Среди них: консультирование, трудоустройство, дополнительное обучение, содействие в получении выплат и пособий, восстановление утерянных документов. А поддержку нуждающимся оказывают в 16 социальных гостиных края.

- Гостиная представляет собой кризисный центр для молодой выпускницы, которая в силу обстоятельств осталась с ребенком на улице, либо для юноши, который не сошелся характерами с соседями в общежитии. Они воспринимают такие места как родной дом, куда можно пойти в случае неприятностей. Поэтому гостиные очень востребованы - за девять месяцев 2022 года услугами социальных гостиных воспользовались 63 выпускника, - рассказала Виктория Трегубенко.

По итогам заседания депутаты предложили обратить внимание на внедрение органами местного самоуправления дополнительных мер по защите жилищных прав детей-сирот, а также на усиление работы по социальной адаптации, профессиональному обучению и трудоустройству детей-сирот.