Бюджет на 2023 год принят в Хабаровском крае

Бюджет был принят во втором и окончательном чтении Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Одной из тем внеочередного заседания Законодательной думы Хабаровского края стало принятие в качестве закона проекта краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Первым с комментарием относительно нового закона выступил председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов, отметивший, что бюджет формировался, в первую очередь, с учетом потребностей населения.

- В расходах край руководствуется здравым смыслом и интересами жителей региона. Ведь в законе о бюджете отражается наша с вами жизнь. Поэтому увеличиваются расходы на здравоохранение, образование и культуру. Мы будем больше строить жилья, улучшать качество жилищно-коммунальных услуг. Конечно же, поможем малому и среднему предпринимательству, ведь именно бизнес - это Атлант, который держит на плечах Россию, - заявил Кирилл Цмакалов.

Ко второму чтению проекта бюджета увеличили показатели доходов на следующий год, край дополнительно получит 8,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Таким образом, доходная часть региона вырастет до 141 миллиарда рублей. Первый заместитель председателя Законодательной думы Сергей Зюбр отметил большую роль правительства в достижении таких показателей.

- Благодаря команде губернатора Михаила Дегтярева за 2022 год прирост доходов вырос до 160 миллиардов рублей. Это характеризует наш край как устойчивую развивающуюся территорию, которая за эти годы столкнулась с большим количеством испытаний и вызовов, - подчеркнул Сергей Зюбр.

Обсуждая принятие проекта, депутаты пришли к выводу, что большого внимания требует проблема качества автомобильных дорог, а также вопрос индексации заработной платы сотрудникам бюджетных организаций. Как итог - большинство голосов было отдано в поддержку принятия краевого бюджета.

Еще одним важным вопросом стало утверждение позиции Законодательной думы Хабаровского края относительно изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Сам закон предполагает выдачу разрешения на ловлю рыбы, краба и других водных ресурсов только при соответствующих инвестициях путем аукциона, по условиям которого рыболовы должны вносить свой весомый вклад в строительство новых судов и инфраструктуры рыбопереработки.

Законодательная дума последовательно отстаивает позицию Хабаровского края по данному законопроекту. В октябре председатель регионального парламента Ирина Зикунова представила ее на парламентских слушаниях в Государственной думе, по итогам принято решение доработать проект закона. Теперь регионы обсуждают разработанные ко второму чтению законопроекта поправки.

Ирина Зикунова, председатель регионального парламента Хабаровского края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали исключение из-под действия данного закона субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимость разработки механизма «инвестиционного нормирования» для модернизации рыбной отрасли и переноса срока вступления в силу положений, предусматривающих введение новых видов квот добычи водных биоресурсов.

Помимо этого, парламентарии Хабаровского края разработали и направили свои поправки к законопроекту с целью сохранения существа инвестиционной квоты, а также установления твердого срока вступления в силу второго этапа введения инвестиционных квот с 1 января 2034 года.

- Предлагаемые поправки защищают рыбохозяйственные предприятия, восстанавливают экономическую и правовую справедливость. Действительно, первый этап квотного механизма не завершен. Суда в необходимом количестве не построены, риски строительства в будущем очень большие. Нужно защищать предпринимательство в рыбохозяйственном секторе, - заявила Ирина Зикунова.

Соответствующее постановление с разъяснениями о позиции Законодательной думы Хабаровского края направлено в комитет Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

Кроме того, спикер краевого парламента примет участие в работе согласительной комиссии по данному законопроекту.