В Хабаровске дети стали чаще болеть ОРВИ Фото: Администрация Хабаровска

Уровень заболеваемости ОРВИ в Хабаровске сильно вырос. На прошлой неделе число пациентов перешагнуло эпидпорог в 2,6 раза.

- С 7 по 13 ноября с характерными симптомами в медучреждения обратились почти 3,4 тысячи хабаровчан. Больше всего заболевших среди детей в возрасте от трех до шести лет - больше тысячи человек. Взрослых и подростков старше 15 лет всего 951, - рассказала Екатерина Царева, консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

В стационар на лечение за неделю попали 34 человека: 12 взрослых и 22 ребенка. В младшей возрастной группе чаще болеют малыши до двух лет, среди них 30 случаев внебольничной пневмонии. За неделю всего ОРВИ заболели 118 хабаровчан. Грипп в краевой столице не зарегистрирован.

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